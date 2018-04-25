"Милан" со следующего сезона будет играть в форме от Puma

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"Милан" со следующего сезона будет играть в форме от Puma

Новым техническим спонсором "Милана" станет Puma.

Немецкая компания будет поставлять "россонери" экипировку и в сети уже появилась форма "Милана". Она выполнена в традиционных для команды красном и черном цветах.

Стоит отметить, что последние 20 лет форму для "Милана" производил Adidas, но компания разорвала контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года. Причиной стала продажа "Милана" китайским инвесторам.

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