"Милан" собирается подписать лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

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"Милан" собирается подписать лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

"Милан", скорее всего, подпишет форварда "Гремио" Эвертона Соареса.

По сведениям Calciomercato, 23-летний бразилец уже дал согласие на трансфер. Стоимость сделки оценивается в 40 миллионов евро, хотя "Милан" намерен добиться скидки.

Отметим, что Эвертон в составе сборной Бразилии стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019. На его счету три забитых гола.

В этом году игрок провел за "Гремио" 22 матча, в которых отметился 10 голами и одним ассистом.

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