"Милан" согласовал контракт с нападающим сборной Италии

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"Милан" согласовал контракт с нападающим сборной Италии

"Милан" согласовал условия личного контракта с нападающим "Валенсии" и сборной Италии Симоне Дзадзой.

Как сообщает итальянская пресса, 27-летний футболист заключит с "россонери" четырёхлетнее соглашение с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Теперь "Милану" предстоит договориться с "Валенсией" о деталях трансфера Дзадзы.

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