"Милан" согласовал переход французского хавбека

"Милан" согласовал переход полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, речь идёт о годичной аренде с правом последующего выкупа, предположительно, за 30–35 миллионов евро.

23-летний Бакайоко выступает за "Челси" с лета 2017 года, сыграл 43 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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