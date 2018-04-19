"Милан" согласовал переход хавбека "Шахтера"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард перейдет в "Милан", сообщает FutbolArena.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал с футболистом личный контракт. Впрочем никакие детали соглашения не разглашаются.

Напомним, что контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом и он отказался его продлевать.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бернард договорился о четырехлетнем контракте с "Бешикташем".

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