"Милан" согласовал переход хавбека "Шахтера"

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"Милан" согласовал переход хавбека "Шахтера"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард перейдет в "Милан", сообщает FutbolArena.

По сведениям издания, итальянский клуб согласовал с футболистом личный контракт. Впрочем никакие детали соглашения не разглашаются. 

Напомним, что контракт хавбека с "Шахтером" истекает летом и он отказался его продлевать.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бернард договорился о четырехлетнем контракте с "Бешикташем".

Не пропустите: Хавбек "Шахтера" вместо топ-клуба перейдет в "Бешикташ". | http://soccernews.ru

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