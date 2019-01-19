"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера

Теги миландженоакшиштоф пентекален халиловичтрансферы

"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера

"Милан" согласовал переход нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы договорились о сумме трансфера в размере 35 миллионов евро плюс бонусы. Кроме того, в рамках сделки полузащитник "россонери" Ален Халилович присоединится к "грифонам".

Ожидается, что "Милан" и "Дженоа" официально подтвердят трансфер в ближайший вторник.

Ранее стало известно, что "Милан" договорился с Пентеком об условиях личного контракта. Подробности здесь.

Не пропустите: "Милан" рассматривает вариант с Озилом: подробности возможного трансфера. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов