"Милан" согласовал переход Пентека: подробности грядущего трансфера

"Милан" согласовал переход нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы договорились о сумме трансфера в размере 35 миллионов евро плюс бонусы. Кроме того, в рамках сделки полузащитник "россонери" Ален Халилович присоединится к "грифонам".

Ожидается, что "Милан" и "Дженоа" официально подтвердят трансфер в ближайший вторник.

Ранее стало известно, что "Милан" договорился с Пентеком об условиях личного контракта. Подробности здесь.

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