"Милан" согласовал первый летний трансфер

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"Милан" согласовал первый летний трансфер

Итальянский "Милан" согласовал первый летний трансфер, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, новичком "россонери" по окончании текущего сезона станет вингер "Ниццы" Аллан Сен-Максимен.

Клубы договорились о переходе 21-летнего француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.

Впрочем, в сделке есть интересное условие, согласно которому покупка перспективного полузащитника может аннулироваться в случае невыхода "Милана" в Лигу Чемпионов.

Сен-Максимен выступает за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 61 матч, забил 10 голов и сделал 14 ассистов.

"Милан" по итогам 22 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 36 очков.

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