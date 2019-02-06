"Милан" согласовал первый летний трансфер
Итальянский "Милан" согласовал первый летний трансфер, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, новичком "россонери" по окончании текущего сезона станет вингер "Ниццы" Аллан Сен-Максимен.
Клубы договорились о переходе 21-летнего француза за 20 миллионов евро плюс бонусы.
Впрочем, в сделке есть интересное условие, согласно которому покупка перспективного полузащитника может аннулироваться в случае невыхода "Милана" в Лигу Чемпионов.
Сен-Максимен выступает за "Ниццу" с 2017 года, сыграл 61 матч, забил 10 голов и сделал 14 ассистов.
"Милан" по итогам 22 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 36 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|2
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|22
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|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9