"Милан" согласовал подписание топового нападающего

Теги миланювентусгонсало игуаин

"Милан" согласовал подписание топового нападающего"Милан" согласовал подписание форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует Sport Mediaset.

Так, по сведениям источника, "россонери" и "старая синьора" достигли соглашения по переезду 30-летнего нападающего на "Сан-Сиро". Сделка предполагает годичную аренду аргентинца стоимостью 18 миллионов евро с правом необязательного выкупа контракта игрока за дополнительные 36 миллионов евро.

Напомним, "Милан" близок к подписанию бывшего вингера "Шахтера". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов