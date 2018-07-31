"Милан" согласовал подписание топового нападающего

"Милан" согласовал подписание форварда туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаина, информирует Sport Mediaset.

Так, по сведениям источника, "россонери" и "старая синьора" достигли соглашения по переезду 30-летнего нападающего на "Сан-Сиро". Сделка предполагает годичную аренду аргентинца стоимостью 18 миллионов евро с правом необязательного выкупа контракта игрока за дополнительные 36 миллионов евро.

Напомним, "Милан" близок к подписанию бывшего вингера "Шахтера". | soccernews.ru