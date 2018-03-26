"Милан" согласовал с Гаттузо новый контракт

Руководство "Милана" согласовало с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо условия нового контракта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны договорились заключить трёхлетнее соглашение с зарплатой два миллиона евро в год плюс бонусы.

Напомним, что 40-летний Гаттузо возглавил "Милан" по ходу текущего сезона, сменив у руля "россонери" Винченцо Монтеллу. Под его руководством команда не проигрывает в Серии А с декабря прошлого года.

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