"Милан" согласовал трансфер Ботмана
Защитник "Лилля" Свен Ботман продолжит карьеру в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, клубы уже договорились о летнем трансфере голландского футболиста.
На 22-летнего центрбека также претендовал "Ньюкасл", однако сам игрок выбрал вариант с "россонери".
В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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