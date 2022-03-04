"Милан" согласовал трансфер Ботмана

Фото инстаграм Свена Ботмана

Защитник "Лилля" Свен Ботман продолжит карьеру в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы уже договорились о летнем трансфере голландского футболиста.

На 22-летнего центрбека также претендовал "Ньюкасл", однако сам игрок выбрал вариант с "россонери".

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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