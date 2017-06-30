"Милан" согласовал трансфер Чалханоглу

Полузащитник леверкузенского "Байера" Хакан Чалханоглу в ближайшее время станет игроком "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы договорились о трансфере 23-летнего турка. Сумма сделки составит 25 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Чалханоглу сыграл за "Байер" 22 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. При этом с февраля футболист отбывает дисквалификацию за нарушения трансферных правил.

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