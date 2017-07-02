"Милан" согласовал трансфер Конти

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"Милан" согласовал трансфер Конти
Защитник "Аталанты" Андреа Конти близок к переходу в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро и она может возрасти еще на три миллиона за счет бонусов. Ожидается, что во вторник футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, то он подпишет с "россонери" долголетний контракт.

23-летний Конти выступает за "Аталанту" с 2013 года, провел за клуб 50 матчей и забил 10 голов.

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