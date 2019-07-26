"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро

Португальский нападающий "Лилля" Рафаэл Леау близок к переходу в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб договорился о покупке игрока за 35 миллионов евро. Также "Лилль" получит 20 процентов от последующего трансфера форварда. В ближайшее время футболист прибудет в Милан, чтобы пройти медицинское обследование. В борьбе за Леау "Милан" опередил "Наполи".

20-летний Леау по прозвищу "португальский Мбаппе" выступает за "Лилль" с 2018 года. Всего он провел за "догов" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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