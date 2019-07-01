"Милан" согласовал трансфер Тео Эрнандеса

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"Милан" согласовал трансфер Тео Эрнандеса

Защитник "Реала" Тео Эрнандес близок к переходу в "Милан".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, "россонери" заплатит за 21-летнего игрока 20 миллионов евро. Отмечается, что француз уже находиться в Милане, где завтра состоится его медобследование.

Эрнандес стал игроком "Реала" в 2017 году. Минувший сезон он провел в аренде в "Реал Сосьедаде", за который сыграл 28 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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Комментарии

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Крош
Крош

Родригес out?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мухомор Родригеса гнилым назвал. Конечно out... Я думаю, люди в руководстве Милана не глупы, и прислушались к такому видному эксперту.

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Крош
Крош

Как же его еще не назначили скаутом Реала...

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