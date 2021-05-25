"Милан" согласовал трансфер вратаря "Лилля"

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"Милан" согласовал трансфер вратаря "Лилля"

Фото инстаграм Майка Меньяна

С высокой долей вероятности в "Милане" грядущим летом произойдёт смена основного голкипера.

Джанлуиджи Доннарумма так и не договорился с клубом о продлении контракта, истекающего 30 июня, поэтому, скорее всего, уйдёт на правах свободного агента.

Заменить своего воспитанника "россонери" собираются вратарем "Лилля" Майком Меньяном. Ожидается, что в ближайшее время он пройдёт медицинское обследование, предшествующее трансферу.

"Милан" заплатит за французского стража ворот 13 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы в размере 2 миллионов. Стороны заключат контракт до 2026 года.

Не пропустите: Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой. | http://soccernews.ru
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