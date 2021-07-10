"Милан" согласовал трансфер Жиру
Фото: инстаграм Жиру/Автор неизвестен
Как сообщает Le Parisien, форвард сборной Франции и "Челси" продолжит карьеру в "Милане".
По информации источника, "россонери" согласовали все детали перехода француза и в ближайшее время объявит о трансфере официально.
Также отмечается, что в понедельник нападающий должен пройти медосмотр для итальянского клуба.
"Милан" заплатит за переход игрока 1 миллион евро, а еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.
Контракт Жиру с миланским клубом будет рассчитан до 2023 года, а оклад футболиста составит 4 миллиона евро.
В прошедшем сезоне форвард сыграл 17 матчей за "Челси" в АПЛ, в которых забил 4 гола.
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