"Милан" согласовал трансфер Жиру

Фото: инстаграм Жиру/Автор неизвестен

Как сообщает Le Parisien, форвард сборной Франции и "Челси" продолжит карьеру в "Милане".

По информации источника, "россонери" согласовали все детали перехода француза и в ближайшее время объявит о трансфере официально.

Также отмечается, что в понедельник нападающий должен пройти медосмотр для итальянского клуба.

"Милан" заплатит за переход игрока 1 миллион евро, а еще 1 миллион предусмотрен в качестве бонусов.

Контракт Жиру с миланским клубом будет рассчитан до 2023 года, а оклад футболиста составит 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 17 матчей за "Челси" в АПЛ, в которых забил 4 гола.

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