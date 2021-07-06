"Милан" согласовал выкуп Тонали: условия сделки

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"Милан" согласовал выкуп Тонали: условия сделки

Фото инстаграм Сандро Тонали

"Милан" договорился с "Брешией" об условиях выкупа полузащитника Сандро Тонали, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, клубы пришли к соглашению, что взамен 21-летнего футболиста "россонери" отдадут 7 миллионов евро сразу, ещё 5 миллионов в виде бонусов, а также права на хавбека Джакомо Ольцера.

Сам Тонали уже достиг компромисса с "Миланом" касательно деталей контракта, рассчитанного до 2026 года.

Будучи в аренде в прошлом сезоне, игрок провёл 37 матчей, результативными действиями не отличался.

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