"Милан" сохраняет интерес к Хвиче

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"Милан" сохраняет интерес к Хвиче

Фото твиттер "Рубина"

"Милан" занимается поиском замены для вингера Анте Ребича, который может покинуть клуб летом.

Одной из трансферных целей "россонери" является атакующий полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

За грузинского футболиста "Милан" готов заплатить около 15 миллионов евро.

Напомним, что остаток текущего сезона Хвича проведёт в "Динамо" из Батуми. Он приостановил контракт с "Рубином" до 30 июня.

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