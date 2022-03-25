"Милан" сохраняет интерес к Хвиче
Фото твиттер "Рубина"
"Милан" занимается поиском замены для вингера Анте Ребича, который может покинуть клуб летом.
Одной из трансферных целей "россонери" является атакующий полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.
За грузинского футболиста "Милан" готов заплатить около 15 миллионов евро.
Напомним, что остаток текущего сезона Хвича проведёт в "Динамо" из Батуми. Он приостановил контракт с "Рубином" до 30 июня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17