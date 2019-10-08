"Милан" сообщил Джампаоло об увольнении. Клуб должен возглавить Пиоли

Теги миланстефано пиолимарко джампаоло

"Милан" сообщил Джампаоло об увольнении. Клуб должен возглавить Пиоли

Наставник "Милана" Марко Джампаоло в ближайшее время покинет свой пост.

Как утверждает GianlucaDiMarzio.com, руководство "россонери" уже сообщило тренеру об увольнении.

Отмечается, что новым наставником команды должен стать Стефано Пиоли. "Милан" отказался от кандидатуры Лучано Спаллетти, из-за его проблемных переговоров с "Интером" по расторжению контракта.

Сегодня Пиоли проведет еще один раунд переговоров с "Миланом". Об его назначении могут объявить во второй половине дня.

После 7 туров "Милан" идет в Серии А на 10-й позиции, имея в активе 9 очков.

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