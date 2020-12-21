"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков

Теги миланлука йовичдониэлл маленаркадиуш миликфернандо льорентебубакару сумареандре-франк замбо-ангиссамохамед симакантрансферы

"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков

"Милан" планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы всерьёз побороться за чемпионский титул в Серии А.

По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят 7 футболистов.

Среди нападающих рассматриваются кандидатуры Луки Йовича ("Реал"), Дониэлла Малена (ПСВ), Аркадиуша Милика и Фернандо Льоренте (оба - "Наполи").

Полузащиту "Милан" может укрепить Бубакару Сумаре ("Лилль") или Андре-Франком Замбо-Ангисса ("Фулхэм"), а оборону - Мохамедом Симаканом ("Страсбур").  

Не пропустите: Агент Йовича сегодня встретится с представителями итальянского топ-клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов