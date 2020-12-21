"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков

"Милан" планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы всерьёз побороться за чемпионский титул в Серии А.

По информации Calciomercato, в шорт-лист "россонери" входят 7 футболистов.

Среди нападающих рассматриваются кандидатуры Луки Йовича ("Реал"), Дониэлла Малена (ПСВ), Аркадиуша Милика и Фернандо Льоренте (оба - "Наполи").

Полузащиту "Милан" может укрепить Бубакару Сумаре ("Лилль") или Андре-Франком Замбо-Ангисса ("Фулхэм"), а оборону - Мохамедом Симаканом ("Страсбур").

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