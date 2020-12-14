"Милан" спасается на последних минутах, разгром в Болонье: все результаты 11-го тура Серии А

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"Милан" спасается на последних минутах, разгром в Болонье: все результаты 11-го тура Серии А"Милан" спасся благодаря дублю Тео Эрнандеса, "Рома" на выезде громит "Болонью". Представляем итоги всех матчей 11-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Сассуоло" - "Беневенто" - 1:0
"Кротоне" - "Специя" - 4:1
"Торино" - "Удинезе"  - 2:3
"Лацио" - "Верона" - 1:2
"Кальяри" - "Интер" - 1:3
"Наполи" - "Сампдория" - 2:1
"Болонья" - "Рома" - 1:5
"Аталанта" - "Фиорентина" - 3:0
"Дженоа" - "Ювентус" - 1:3
"Милан"- "Парма - 2:2

Турнирная таблица: "Милан" (27), "Интер" (24), "Наполи" (23), "Ювентус" (23), "Сассуоло" (22), "Рома" (21), "Верона" (19), "Аталанта" (17), "Лацио" (17), "Удинезе" (13), "Кальяри" (12), "Болонья" (12), "Сампдория" (11), "Беневенто" (11), "Парма" (11), "Специя" (10), , "Фиорентина" (9), "Торино" (6), "Дженоа" (6), "Кротоне" (5).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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