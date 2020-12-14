"Милан" спасается на последних минутах, разгром в Болонье: все результаты 11-го тура Серии А
"Милан" спасся благодаря дублю Тео Эрнандеса, "Рома" на выезде громит "Болонью". Представляем итоги всех матчей 11-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Сассуоло" - "Беневенто" - 1:0
"Кротоне" - "Специя" - 4:1
"Торино" - "Удинезе" - 2:3
"Лацио" - "Верона" - 1:2
"Кальяри" - "Интер" - 1:3
"Наполи" - "Сампдория" - 2:1
"Болонья" - "Рома" - 1:5
"Аталанта" - "Фиорентина" - 3:0
"Дженоа" - "Ювентус" - 1:3
"Милан"- "Парма - 2:2
Турнирная таблица: "Милан" (27), "Интер" (24), "Наполи" (23), "Ювентус" (23), "Сассуоло" (22), "Рома" (21), "Верона" (19), "Аталанта" (17), "Лацио" (17), "Удинезе" (13), "Кальяри" (12), "Болонья" (12), "Сампдория" (11), "Беневенто" (11), "Парма" (11), "Специя" (10), , "Фиорентина" (9), "Торино" (6), "Дженоа" (6), "Кротоне" (5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17