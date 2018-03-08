"Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Милан" – "Арсенал"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 21:00

Арбитр: Клеман Турпен (Франция)

Волею жребия в 1/8 финала Лиги Европы образовалась достаточно громкая вывеска. "Милан" померяется силами с "Арсеналом". Для обеих команд сезон складывается неудачно, итальянцы провалили начало сезона, когда теряли очки практически в каждой игре, лишь в этому году игроки "Милана" сумели набрать форму и теперь включились в борьбу за высокие места. Попасть в Лигу чемпионов через чемпионат будет очень сложно, так как слишком много было потеряно на старте сезона, поэтому победа в Лиге Европы - это шанс выступить в самом престижном клубном турнире в следующем сезоне.

Беспроигрышная серия "Милана" во всех турнирах достигает 13 матчей, команда вышла в финал Кубка Италии, подтянулась к лидерам в Серии А, теперь итальянцы намереваются продлить ее и выбить "Арсенал" из Лиги Европы.

Лондонский клуб в последнее время никогда не отличался стабильностью, однако в текущем сезоне его лихорадит как никогда прежде. Многим кажется, что Арсен Венгер более не контролирует ситуацию, в команде чувствуется нервозная атмосфера из-за постоянных поражений. "Канониры" не выигрывают с третьего февраля, при том, что перед этой победой случились два поражения от "Суонси" и "Борнмута". Затем удалось разгромить "Эвертон", но эта игра стала исключением из общей тенденции. "Арсенал" продолжал падать на дно: команда проиграла "Тоттенхэму", затем в течение нескольких дней дважды была разгромлена "Манчестер Сити" с одинаковым счетом 0:3 (в чемпионате и в финале Кубка). В довершение к этому лондонский клуб по всем статьям проиграл "Брайтону". Новичок АПЛ возил "Арсенал" практически весь матч и даже в концовке не прижимался к своим воротам, чтобы сохранить минимальное преимущество в счете.

У "Арсенал" проблемы в обороне. У команды нет баланса. Сильная атака не может ничего сделать, когда нет надежного тыла. Сдал Петер Чех, защитники постоянно допускают ошибки, в каком бы сочетании не выходили на поле. Опорной зоны у "Арсенала" фактически нет, нормального разрушителя у команды нет со времен Патрика Виейра. Также у "канониров" просто нет характера. Если у команды что-то начинает не получаться на поле, игроки психуют и делают только хуже. Сейчас "Арсенал" – это команда, которая может проиграть любому сопернику, выдержать натиск набравшего неплохой ход "Милана" будет непросто.

Интересные факты противостояния:

Команды встречались между собой шесть раз, у каждой по две победы, еще две игры завершились вничью.

Статистика "Милана" в домашних противостояниях с английскими клубами: семь побед, четыре ничьи и три поражения.

"Арсенал" выиграл пять игр в Италии, четыре раза сыграл вничью, пять матчей проиграл.

Ориетировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Бонавентура, Билья, Кесси, Сусо, Чалханоглу, Кутроне.

"Арсенал": Оспина, Чемберс, Мустафи, Косьелни, Колашинац, Рэмзи, Джака, Уилшир, Мхитарян, Озил, Уэлбек.

Прогноз на матч "Милан" – Арсенал"

Итальянцы являются явными фаворитами этого противостояния. На данный момент они в лучшей форме, уверены в себе и у них есть большой стимул выиграть турнир. "Арсеналу" также необходимо побеждать в Лиге Европы, так как через чемпионат в Лигу чемпионов не пробиться, вот только сейчас у лондонцев наблюдается сильный спад, чем и должен воспользоваться "Милан".

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.15, на ничью – 3.45, на "Арсенал" – 3.55.

Вячеслав Горбачев

Также читайте! Анонс матча ЦСКА - "Лион" | http://soccernews.ru