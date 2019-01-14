"Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии
Жеребьёвка определила четвертьфинальные пары Кубка Италии.
"Милан" - "Наполи"
"Лацио" - "Интер"
"Фиорентина" - "Рома" / "Виртус Энтелла"
"Ювентус" - "Кальяри" / "Аталанта"
Матчи 1/4 финала Кубка Италии состоятся в конце января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8