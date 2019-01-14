"Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии

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"Милан" сразится с "Наполи" и другие пары 1/4 финала Кубка Италии

Жеребьёвка определила четвертьфинальные пары Кубка Италии.

"Милан" - "Наполи"

"Лацио" - "Интер"

"Фиорентина" - "Рома" / "Виртус Энтелла"

"Ювентус" - "Кальяри" / "Аталанта"

Матчи 1/4 финала Кубка Италии состоятся в конце января.

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1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
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18 Болонья Болонья 19 13
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