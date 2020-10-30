"Милан" стал автором уникального достижения в еврокубках

"Милан" в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы разгромил "Спарту" со счётом 3:0 благодаря голам Браима Диаса, Рафаэла Леау и Диогу Далота.

Примечательно, что всем авторам забитых мячей на сегодняшний день 21 год.

Как сообщает Opta, "россонери" стали первой в истории еврокубков командой, в составе которой в одной игре отличились три разных футболиста, родившихся после 1 января 1999 года.

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