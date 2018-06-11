"Милан" стал очередным претендентом на Головина

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"Милан" стал очередным претендентом на Головина

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину, сообщает Calciomercato.

По сведениям изданиям, представители миланского клуба просмотрят хавбека в матче Чемпионата Мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. 

По итогам просмотра будет принято решение о возможном трансфере игрока.

Ранее сообщалось, что 21-летним Головиным также интересуются "Ювентус", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Монако".

Не пропустите: "Милан" будет следить на Чемпионате Мира за двумя игроками. | http://soccernews.ru

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