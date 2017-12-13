"Милан" стартует в Кубке Италии матчем с "Вероной"

"Милан" – "Верона"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Клаудио Гавилуччи

"Милан" вступает в борьбу за Кубок Италии, в 1/8 финала он встретится с "Вероной". На этой стадии запланирован только один матч, поэтому маленькие команды имеют шанс выбить фаворита. Вчера, например, едва не случилась большая сенсация, "Интер" чуть не проиграл команде "Порденоне" из Серии С, которая дотянула до серии пенальти, уступив черно-синим лишь в послематчевой лотерее. "Интер" стал первым четвертьфиналистом, теперь же к нему намеревается присоединиться и "Милан".

В прошлые выходные Дженнаро Гаттузо добыл свою первую победу на посту главного тренера красно-черных, когда была обыграна "Болонья". Однако вряд ли новоиспеченный тренер реабилитировался за свой дебют, который он наверняка не забудет. "Милан" осчастливил "Беневенто". Аутсайдер прервал свою рекордную серию из поражений, набрав первое очко в Серии А, забив на последней минуте, причем сделал это пришедший в чужую штрафную вратарь. Эта игра из памяти Гаттузо не сотрется никогда. Затем "Милан" проиграл еще и "Риеке" в Лиге Европы.

Пока нельзя сказать, что представляет из себя Дженнаро как тренер, у него очень мало опыта. Он вполне может повторить путь других известных игроков "Милана", как Зеедорф, Индзаги, Брокки, которые также пытались найти себя на тренерском поприще.

Миланский клуб делает ставку на чемпионат и Лигу Европы, победа в которой даст команде путевку в Лигу чемпионов. Кубок страны красно-черным вроде бы и не нужен, будет только отвлекать от основных целей, однако на данном этапе Гаттузо очень важно победить, так как начинать с провалов по всем фронтам ему совсем не с руки.

"Верона" – аутсайдер Серии А, клуб располагается 19 месте, ниже только "Беневенто", о котором уже сказано выше. У команды не самый сильный состав, хотя есть несколько известных ветеранов. В обороне выделить можно Мартина Касереса, в полузащите – Ромуло, в атаке – Алессио Черчи и Джампаоло Паццини, которые являются лучшими бомбардирами "Вероны". Также в её составе выступает молодая звезда Мойзе Кин. Игрок принадлежит "Ювентусу", в "Вероне" он набирается опыта, но пока еще не забил ни одного гола.

Интересные факты противостояния:

В текущем сезоне "Милан" с "Вероной" еще не играл, но уже через три дня команды проведут матч и в Серии А.

"Милан" не выигрывает у "Вероны" с 2014 года.

Команды провели между собой 52 игры: 24 победы "Милана", 19 ничьих, 9 раз выигрывала "Верона".

В прошлом сезоне Кубка Италии "Верона" вылетела в четвертом раунде, а "Милан" дошел до четвертьфинала.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Абате, Музаккьо, Бонуччи, Родригес, Кесси, Монтоливо, Бонавентура, Сусо, Калинич, Борини.

"Верона": Николас, Касерес, Караччоло, Феррари, Фарес, Ромуло, Бюхель, Бесса, Верде, Черчи, Кин.

Прогноз на матч:

Вылет от "Вероны" – это будет такой же позорный итог для Гаттузо, как и ничья с "Беневенто". Дженнаро наверняка будет настраивать команду на победу, хотя "Милан" на данный момент представляет собой жалкое зрелище.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 1.30, на "Верону" – 12.50.

Вячеслав Горбачев

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