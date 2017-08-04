"Милан" сыграет в Лиге Европы против "Шкендии", киевское "Динамо" встретится с "Маритиму", "Атлетик" проэкзаменует "Панатинаикос"
Состоялась жеребьевка всех пар четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.
"Шкендия" Македония – "Милан" Италия
"Осиек" Хорватия – "Аустрия" Австрия
"Црвена Звезда" Сербия – "Краснодар" Россия
"Брюгге" Бельгия – АЕК Греция
"Маритиму" Португалия – "Динамо" Киев, Украина
"Панатинаикос" Греция – "Атлетик" Испания
"Аполлон" Кипр – "Мидтьюлланд" Дания
"Хафнарфьордур" Исландия – "Брага" Португалия
"Эвертон" Англия – "Хайдук" Хорватия
"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Вииторул" Румыния
"Вардар" Македония – "Фенербахче" Турция
"Аякс" Голландия – "Русенборг" Норвегия
"Альтах" Австрия – "Маккаби" Тель-Авив, Израиль
БАТЭ Беларусь – "Александрия" Украина
"Динамо" Загреб, Хорватия – "Шкендербеу" Албания
"Лудогорец" Болгария – "Судува" Литва
"Домжале" Словения – "Марсель" Франция
"Партизан" Сербия – "Видеотон" Венгрия
"Утрехт" Голландия – "Зенит" Россия
"Легия" Польша – "Шериф" Молдова
"Виктория Пльзень" Чехия – АЕК Кипр
ПАОК Греция – "Эстерсунд" Швеция
Первые матчи состоятся 17 августа, ответные - 24 августа.
Не пропустите: ЦСКА сыграет в квалификации Лиги чемпионов с "Янг Бойз", "Хоффенхайм" - с "Ливерпулем". http://soccernews.ru
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