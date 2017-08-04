"Милан" сыграет в Лиге Европы против "Шкендии", киевское "Динамо" встретится с "Маритиму", "Атлетик" проэкзаменует "Панатинаикос"

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"Милан" сыграет в Лиге Европы против "Шкендии", киевское "Динамо" встретится с "Маритиму", "Атлетик" проэкзаменует "Панатинаикос"

Состоялась жеребьевка всех пар четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Шкендия" Македония – "Милан" Италия

"Осиек" Хорватия – "Аустрия" Австрия

"Црвена Звезда" Сербия – "Краснодар" Россия

"Брюгге" Бельгия – АЕК Греция

"Маритиму" Португалия – "Динамо" Киев, Украина

"Панатинаикос" Греция – "Атлетик" Испания

"Аполлон" Кипр – "Мидтьюлланд" Дания

"Хафнарфьордур" Исландия – "Брага" Португалия

"Эвертон" Англия – "Хайдук" Хорватия

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Вииторул" Румыния

"Вардар" Македония – "Фенербахче" Турция

"Аякс" Голландия – "Русенборг" Норвегия

"Альтах" Австрия – "Маккаби" Тель-Авив, Израиль

БАТЭ Беларусь – "Александрия" Украина

"Динамо" Загреб, Хорватия – "Шкендербеу" Албания

"Лудогорец" Болгария – "Судува" Литва

"Домжале" Словения – "Марсель" Франция

"Партизан" Сербия – "Видеотон" Венгрия

"Утрехт" Голландия – "Зенит" Россия

"Легия" Польша – "Шериф" Молдова

"Виктория Пльзень" Чехия – АЕК Кипр

ПАОК Греция – "Эстерсунд" Швеция

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные - 24 августа. 

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