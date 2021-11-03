"Милан" сыграл вничью с "Порту" в Лиге Чемпионов

Фото: твиттер УЕФА

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Милан" сыграл вничью с "Порту".

"Порту" имеет в активе 5 очков и занимает второе место. "Милан" идет последним в группе.

"Милан" Италия - "Порту" Португалия 1:1

Голы: Диас, 6 - 0:1, Мбемба (аг), 61 - 1:1

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау, Браим Диас (Крунич, 68).

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).

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