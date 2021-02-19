"Милан" теряет Беннасера перед дерби с "Интером"

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"Милан" теряет Беннасера перед дерби с "Интером"

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.

В матче Лиги Европы против "Црвены Звезды" (2:2) футболист получил мышечное повреждение.

По словам главного тренера "россонери" Стефано Пиоли, у 23-летнего алжирца произошёл рецидив.

Наставник "Милана" сообщил, что Беннасер точно не сыграет с "Интером" в ближайшее воскресенье.

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