"Милан" теряет Беннасера перед дерби с "Интером"
Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы.
В матче Лиги Европы против "Црвены Звезды" (2:2) футболист получил мышечное повреждение.
По словам главного тренера "россонери" Стефано Пиоли, у 23-летнего алжирца произошёл рецидив.
Наставник "Милана" сообщил, что Беннасер точно не сыграет с "Интером" в ближайшее воскресенье.
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|Команда
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|17