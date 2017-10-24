"Милан" теряет Бонавентуру

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"Милан" теряет Бонавентуру

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностировано мышечное повреждение. Эту травму он получил в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:0).

Сроки восстановления хавбека составят 2-3 недели.

Таким образом Бонавентура пропустит матчи чемпионата Италии с "Кьево", "Ювентусом" и "Сассуоло", а также поединок Лиги Европы против АЕКа.

В этом сезоне 28-летний Бонавентура провел за "Милан" 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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