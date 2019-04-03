"Милан" теряет двух основных игроков перед битвой с "Ювентусом"

Сразу два основных игрока "Милана" выбыли из строя из-за травм, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, повреждения в матче 30-го тура Серии А против "Удинезе" получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Лукас Пакета.

По предварительным данным, у итальянца мышечные проблемы, а у бразильца - вывих правой лодыжки.

Таким образом, оба футболиста рискуют пропустить матч с "Ювентусом", который состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

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