"Милан" теряет двух основных игроков перед битвой с "Ювентусом"

Теги миланудинезеювентустравмыджанлуиджи доннаруммалукас пакета

"Милан" теряет двух основных игроков перед битвой с "Ювентусом"

Сразу два основных игрока "Милана" выбыли из строя из-за травм, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, повреждения в матче 30-го тура Серии А против "Удинезе" получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Лукас Пакета.

По предварительным данным, у итальянца мышечные проблемы, а у бразильца - вывих правой лодыжки.

Таким образом, оба футболиста рискуют пропустить матч с "Ювентусом", который состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Педро интересен двум топ-клубам Серии А. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

"Спартак" нацелился на двух игроков "Крузейро"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 30 81
2 Наполи Наполи 29 63
3 Интер Милан Интер Милан 29 53
4 Милан Милан 30 52
5 Лацио Лацио 28 48
6 Аталанта Аталанта 29 48
7 Рома Рома 29 47
8 Сампдория Сампдория 29 45
9 Торино Торино 29 45
10 Фиорентина Фиорентина 29 38
11 Парма Парма 29 33
12 Дженоа Дженоа 29 33
13 Кальяри Кальяри 30 33
14 Сассуоло Сассуоло 29 32
15 Удинезе Удинезе 29 29
16 СПАЛ СПАЛ 29 29
17 Болонья Болонья 29 27
18 Эмполи Эмполи 29 25
19 Фрозиноне Фрозиноне 29 17
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов