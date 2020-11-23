"Милан" теряет Ибрагимовича

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович выбыл из строя из-за травмы.

39-летний футболист получил мышечное повреждение в воскресном матче против "Наполи" (3:1), из-за чего был заменён на 79-й минуте.

Сколько времени потребуется звёздному шведу на восстановление, станет известно после прохождения углублённого обследования.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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