"Милан" теряет Ибрагимовича

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" и был заменен в середине первого тайма. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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