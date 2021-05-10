"Милан" теряет Ибрагимовича и Браима

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Два атакующих игрока "Милана" выбыли из строя из-за травм по итогам матча 35-го тура Серии А против "Ювентуса" (3:0).

Повреждения получили вингер Браим Диас, арендованный у мадридского "Реала", и нападающий Златан Ибрагимович.

Сообщается, что 39-летний швед испытывает проблемы с коленом.

В текущем сезоне Браим забил 6 мячей и сделал 3 ассиста в 36 играх. Ибрагимович за указанный период отличился 17 голами и 3 результативными передачами в 27 матчах.

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