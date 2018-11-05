"Милан" теряет Игуаина

Форвард "Милана" Гонсало Игуаин травмировался во время матча 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе".

Как сообщает Football Italia, 30-летний аргентинец получил повреждение спины. По предварительным данным, проблемы со здоровьем у нападающего не носят серьёзного характера.

Тем не менее, тренерский штаб "россонери" может поберечь футболиста и не задействовать его в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы против "Бетиса", который состоится 8 ноября, поскольку уже через три дня после этого поединка команде предстоит сыграть с "Ювентусом".

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Милан" 12 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru