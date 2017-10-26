"Милан" теряет Калабрию

Защитник "Милана" Давиде Калабрия травмировался в матче десятого тура Серии А против "Кьево".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 20-летний футболист получил повреждение головы в результате столкновения с Массимо Гобби.

Игрока "Милана" поместили на носилки и увезли в больницу на машине скорой, которая подъехала прямо к полю.

В этом сезоне Калабрия сыграл за "россонери" 6 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru