"Милан" теряет Калабрию

Защитник "Милана" Давиде Калабрия травмировался в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

20-летний футболист получил повреждение голеностопа и был заменён на 14-й минуте встречи. Сроки восстановления бека пока неизвестны.

В этом сезоне Калабрия сыграл за "Милан" 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru