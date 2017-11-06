"Милан" теряет Калабрию

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"Милан" теряет Калабрию

Защитник "Милана" Давиде Калабрия травмировался в матче 12-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

20-летний футболист получил повреждение голеностопа и был заменён на 14-й минуте встречи. Сроки восстановления бека пока неизвестны.

В этом сезоне Калабрия сыграл за "Милан" 7 матчей и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru

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