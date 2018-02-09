"Милан" теряет Калинича

Форвард "Милана" Никола Калинич выбыл из строя из-за мышечного повреждения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в четверг хорват из-за проблем со здоровьем пропустил тренировку.

Таким образом, Калинич, вероятнее всего, не сыграет в матче 24-го тура Серии А против СПАЛ, который состоится в субботу, 10 февраля.

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