"Милан" теряет Калинича

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"Милан" теряет Калинича

Форвард "Милана" Никола Калинич выбыл из строя из-за мышечного повреждения, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в четверг хорват из-за проблем со здоровьем пропустил тренировку.

Таким образом, Калинич, вероятнее всего, не сыграет в матче 24-го тура Серии А против СПАЛ, который состоится в субботу, 10 февраля.

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