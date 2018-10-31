"Милан" теряет ключевого игрока перед матчем чемпионата

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура все еще восстанавливается после травмы колена, из-за которой пропустил последний матч чемпионата Италии с "Сампдорией" (3:2).

Так, футболист не попал в заявку на перенесенную игру первого тура с "Дженоа", которая состоится сегодня.

Также из-за травмы игру пропустит защитник "Милана" Маттиа Кальдара.

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