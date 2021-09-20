"Милан" теряет Кьяера

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"Милан" теряет Кьяера

Фото инстаграм Симона Кьяера

Центральный защитник "Милана" Симон Кьяер выбыл из строя из-за травмы.

32-летний футболист получил повреждение во время матча 4-го тура Серии А против "Ювентуса" (1:1) и был заменён ещё в первом тайме.

У датчанина возникли проблемы с мышцами. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В этом сезоне Кьяер сыграл за "Милан" 4 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Кьяер определился со своим будущим в "Милане". | http://soccernews.ru
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