"Милан" теряет Кьяера

Фото инстаграм Симона Кьяера

Центральный защитник "Милана" Симон Кьяер выбыл из строя из-за травмы.

32-летний футболист получил повреждение во время матча 4-го тура Серии А против "Ювентуса" (1:1) и был заменён ещё в первом тайме.

У датчанина возникли проблемы с мышцами. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В этом сезоне Кьяер сыграл за "Милан" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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