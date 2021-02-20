"Милан" теряет Манджукича

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"Милан" теряет Манджукича

Форвард "Милана" Марио Манджукич получил мышечную травму, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Сроки восстановления хорвата пока неизвестны, но он точно пропустит миланское дерби.

Напомним, что "россонери" примут "Интер" в рамках 23-го тура Серии А в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

Манджукич присоединился к "Милану" в середине января, сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Милан" теряет Беннасера перед дерби с "Интером". | http://soccernews.ru
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