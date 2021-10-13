"Милан" теряет Меньяна
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Голкипер "Милана" и сборной Франции Майк Меньян травмировался и пропустит большой отрезок сезона.
Как сообщает издание La Gazzetto dello Sport, вратарь в ближайшее время перенесет операцию на запястье и не сможет помочь "россонери" на протяжении месяца.
По информации источника, консервативное лечение не принесло ожидаемого результата, из-за чего француз будет вынужден перенести операцию.
Также не пропустите: В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Рангника в "Ньюкасл".
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Милан" теряет Меньяна
-
У игрока сборной Уэльса обнаружена онкология
-
В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Рангника в "Ньюкасл"
-
"Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов
-
Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму
-
Канчельскис не согласен со словами Карпина про капитанскую повязку
-
ЦСКА теряет Дивеева
-
У Умярова серьезная травма голеностопа
-
Карпин поделился мнением о травмах в сборной России
-
Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли
-
Лигу 1 сократят до 18 команд
-
Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года
-
Рамос до сих пор не восстановился от травмы
-
Расписание матчей 11-го тура РПЛ
-
Карпин сказал, что сборной России "отскочила со Словакией"
-
Стали известны клубы, которые были больше других против покупки "Ньюкасла" саудовским фондом
-
Тео Эрнандес заразился коронавирусом
-
Назван лучший гол Лиги наций (видео)
-
Карпин высказался об отказе Дзюбы от сборной
-
Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17