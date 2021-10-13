"Милан" теряет Меньяна

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Голкипер "Милана" и сборной Франции Майк Меньян травмировался и пропустит большой отрезок сезона.

Как сообщает издание La Gazzetto dello Sport, вратарь в ближайшее время перенесет операцию на запястье и не сможет помочь "россонери" на протяжении месяца.

По информации источника, консервативное лечение не принесло ожидаемого результата, из-за чего француз будет вынужден перенести операцию.

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