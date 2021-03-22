"Милан" теряет основного форварда из-за травмы

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Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл из строя из-за травмы, сообщает Proxima Jornada.

По сведениям издания, футболист получил мышечное повреждение в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:2). В ближайшее время станут известны сроки его восстановления. Из-за травмы он не поможет молодежной сборной Португалии в ближайших матчах.

В нынешнем сезоне 21-летний Леау провел за "Милан" 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.