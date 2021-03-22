"Милан" теряет основного форварда из-за травмы
Фото: твиттер Cabine Desportiva
Португальский нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл из строя из-за травмы, сообщает Proxima Jornada.
По сведениям издания, футболист получил мышечное повреждение в матче 28-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:2). В ближайшее время станут известны сроки его восстановления. Из-за травмы он не поможет молодежной сборной Португалии в ближайших матчах.
В нынешнем сезоне 21-летний Леау провел за "Милан" 32 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|26
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|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17