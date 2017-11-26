"Милан" - "Торино" - 0:0, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (обзоры)

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"Милан" - "Торино" - 0:0, "Дженоа" - "Рома" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 14-го тура итальянской Серии А, в которых "Милан" сыграл вничью с "Торино", а "Дженоа" - с "Ромой".

Также читайте отчет о матчах. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 14 38
2 Интер Милан 14 36
3 Ювентус 14 34
4 Рома 13 31
5 Лацио 13 29
6 Сампдория 13 26
7 Милан 14 20
8 Болонья 14 20
9 Кьево 14 20
10 Торино 14 19
11 Фиорентина 14 18
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 14 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 14 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
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