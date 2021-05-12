"Милан" уничтожил "Торино", "Аталанта" и "Ювентус" одержали победы
Фото: Reuters
Представляем результаты матчей 36-го тура итальянской Серии А.
"Сассуоло" - "Ювентус" 1:3
Голы: Рабьо, 28 - 0:1, Роналду, 45 - 0:2, Распадори, 59 - 1:2, Дибала, 66 - 1:3
"Сассуоло": Консильи, Толян (Кирикеш, 56), Феррари, Марлон, Кирьякопулос (Рожерио, 77), Локателли, Обианг (Лопес, 56), Берарди, Траоре (Дефрель, 56), Бога (Джуричич, 77), Распадори.
"Ювентус": Буффон, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Бонуччи, Артур (Бентанкур, 62), Кулусевски, Рабьо, Кьеза (Куадрадо, 81), Роналду, Дибала (Маккенни, 81).
"Торино" - "Милан" 0:7
Голы: Тео, 19 - 0:1, Кессиэ (пен), 26 - 0:2, Браим Диас, 50 - 0:3, Тео, 62 - 0:4, Ребич, 67 - 0:5, Ребич, 72 - 0:6, Ребич, 79 - 0:7
"Торино": Сиригу, Родригес (Ансальди, 56), Буонджорно, Бремер, Синго, Линетти (Ринкон, 56), Мандрагора, Базелли (Верди, 56), Войнович, Бонаццоли, Дзадза.
"Милан": Доннарумма, Томори, Тео (Диогу Далот, 69), Калабрия, Кьер, Кастильехо, Беннасер (Мейте, 46), Браим Диас (Крунич, 63), Чалханоглу (Рафаэл Леау, 70), Ребич (Манджукич, 80), Кессиэ.
"Лацио" - "Парма" 1:0
Гол: Иммобиле, 90 - 1:0
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Луис Фелипе, 57), Габаррон (Кайседо, 79), Лаццари, Пароло (Акпа-Акпро, 73), Луис Альберто, Катальди (Эскаланте, 57), Фарес, Иммобиле, Мурики (Корреа, 57).
"Парма": Сепе, Гальоло (Лорини, 63), Диркс, Бани (Осорио, 84), Валенти, Брунетта (Траоре, 85), Куртич, Эрнани, Зом (Грасси, 85), Бюси, Пелле (Корнелиус, 73).
"Интер" - "Рома" 3:1
Голы: Брозович, 11 - 1:0, Весино, 20 - 2:0, Мхитарян, 31 - 2:1, Лукаку, 90 - 3:1
"Интер": Раду, Д`Амброзио, Шкриньяр, Раноккия, Дармиан (Янг, 77), Перишич (Хакими, 59), Весино (Сенси, 59), Барелла, Брозович, Санчес (Мартинес, 36; Пинамонти, 77), Лукаку.
"Рома": Фузато, Карсдорп (Бруно Перес, 88), Сантон, Манчини, Кумбула, Пеллегрини, Мхитарян, Кристанте (Вильяр, 77), Дарбо (Карлес Перес, 88), Педро (Эль-Шаарави, 46), Джеко.
"Аталанта" - "Беневенто" 2:0
Голы: Муриэль, 22 - 1:0, Пашалич, 67 - 2:0
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Ромеро, Паломино, Гозенс (Гимшити, 59), Фройлер, Малиновский (Иличич, 59), де Рон, Пессина (Пашалич, 59), Муриэль (Миранчук, 67), Сапата (Ламмерс, 89).
"Беневенто": Монтипо, Кальдирола, Туйя, Барба (Летициа, 73), Глик, Хетемай (Депаоли, 73), Виола (Ионицэ, 58), Дабо (Тельо, 85), Импрота, Лападула, Гайч (Капрари, 58).
Удаление: Кальдирола (82).
"Сампдория" - "Специя" 2:2
Голы: Побега, 15 - 0:1, Верре, 32 - 1:1, Побега, 73 - 1:2, Кейта Бальде, 80 - 2:2
"Сампдория": Аудеро, Йосида, Ауджелло, Берешиньски, Тонелли, Экдаль, Янкто, Верре (Дамсгор, 67), Кандрева, Куальярелла, Габбьядини (Кейта Бальде, 62).
"Специя": Проведель, Бастони, Терци, Эрлич, Феррер, Побега (Агудело, 75), Сапонара, Лео Сена (Эстевес, 75), Маджоре (Верде, 87), Фариас, Пикколи (Джаси, 46).
"Болонья" - "Дженоа" 0:2
Голы: Дзаппакоста, 13 - 0:1, Скамакка (пен), 61 - 0:2
"Болонья": Равалья, Томиясу (Amey, 89), Сумаоро, Дейкс (Виньято, 62), Ларангейра, Сванберг (Сансоне, 70), Сориано (Урбаньски, 89), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 62), Паласио, Барроу.
"Дженоа": Перин, Гольданига, Масьелло, Сапата, Дзаппакоста, Бехрами (Зайц, 69), Бадель (Ровелла, 32), Стротман (Кассата, 82), Пандев (Радованович, 69), Шомуродов, Скамакка (Пьяца, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17