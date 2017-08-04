"Милан" - "Университатя" - 2:0 (обзор)

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"Милан" - "Университатя" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Миланом" и "Университатей" (2:0).

Видео: "Милан" - "Университатя".

Не пропустите: "Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель" идут дальше в Лиге Европы, ПСВ вылетает. | http://soccernews.ru

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