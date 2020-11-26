"Милан" упустил победу над "Лиллем" в Лиге Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Лилль" и "Милан" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл Самуэль Кастильехо, но в середине тайма равновесие восстановил Жонатан Бамба.

"Лилль" Франция – "Милан" Италия - 1:1 (0:0)

Голы: Кастильехо, 46 - 0:1, Бамба, 65 - 1:1

"Лилль": Меньян, Пье (Тиагу Джало, 79), Ботман, Фонте, Рейнилду, Языджи (Иконе, 63), Андре, Бамба, Шека (Сумаре, 63), Луис Араужо (Лихаджи, 75), Дэвид.

"Милан": Доннарумма, Диогу Далот, Габбия, Кьер, Тео, Кастильехо, Беннасер, Чалханоглу (Браим Диас, 61), Тонали, Ребич (Коломбо, 61), Хеуге (Крунич, 77).

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