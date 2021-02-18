"Милан" упустил победу в Лиге Европы, "Рома" выиграла в гостях



Состоялись два первых матча 1/16 финала Лиги Европы с участием итальянских клубов.

"Милан" на выезде сыграл вничью с "Црвеной Звездой" со счетом 2:2, "Рома" в гостях победила "Брагу" - 2:0.

"Црвена Звезда" Сербия – "Милан" Италия - 2:2 (0:1)

Голы: Панков, 42 (автогол) - 0:1, Канга, 52 (с пенальти) - 1:1, Эрнандес, 61 (с пенальти) - 1:2, Панков, 90+3 - 2:2

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Томори, Калулу, Эрнандес (Диогу Далот, 78), Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Кастильехо, Мейте, Ребич (Рафаэл Леау, 46), Манджукич.

"Брага" Португалия – "Рома" Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Джеко, 5 - 0:1, Майораль, 87 - 0:2

"Рома": Лопес, Спинаццола, Манчини, Рожер (Вильяр, 53), Карсдорп, Диавара, Кристанте (Бруно Перес, 7), Мхитарян, Верету, Педро (Эль-Шаарави, 71), Джеко (Майораль, 71).

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