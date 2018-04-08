"Милан" ушел от поражения в игре с "Сассуоло"

В матче 31-го тура итальянской Серии А "Милан" на своем поле не смог обыграть "Сассуоло".

"Милан" - "Сассуоло" - 1:1

Голы: Политано, 75 - 0:1, Калинич, 86 - 1:1.

"Милан": Доннарумма, Абате (Силва, 55), Бонуччи, Романьоли (Мусаккьо, 6), Родригес, Кессье, Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне (Калинич, 67), Чалханоглу.

"Сассуоло": Консильи, Лемос, Ачерби, Пелузо, Лирола, Маццителли, Сенси (Кассата, 58), Миссироли, Рожерио (Дель'Орко, 67), Берарди (Рагуза, 54), Политано.

Напомним, ранее "Лацио" обыграл "Удинезе". | soccernews.ru