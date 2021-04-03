"Милан" ушёл от поражения в матче с "Сампдорией"

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"Милан" ушёл от поражения в матче с "Сампдорией"

Фото твиттер Italian Football TV

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Милан" дома вырвал ничью в поединке с "Сампдорией".

"Россонери" сумели сравнять счёт только на 87-й минуте, играя к тому времени почти полчаса в большинстве.

По потерянным очкам "Милан" отстаёт от лидирующего "Интера" на 11 баллов.

"Милан" – "Сампдория" - 1:1

Голы: 0:1 – 57 Квальярелла, 1:1 – 87 Хеуге.

"Милан": Доннарумма, Тео, Томори, Кьяер, Салемакерс (Калулу, 46), Беннасер (Тонали, 60), Кессье, Крунич (Ребич, 60), Чалханоглу, Кастильехо (Хеуге, 74), Ибрагимович.

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Берешински, Колли, Ауджелло (Йосида, 89), Дамсгор (Верре, 90), Адриен Силва, Кандрева (Лерис, 90), Торсбю, Габбьядини (Аскильдсен, 62), Квальярелла (Кейта Бальде, 84).

Удаление: Адриен Силва (59).

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